"Martedì Grasso" con feste. Giochi, animazione e musica

Fervono i preparativi all’Argentario per iggiamenti di oggi in occasione dell’ultimo giorno di Carnevale, con unall’insegna del divertimento per tutte le età. Dopo la prima edizione dello scorso anno, anche per questo ultimo giorno di Carnevale si potranno rivedere tante maschere in piazza dei Rioni a Porto Santo Stefano, ma anche in piazza Indipendenza a Porto Ercole. Dove il pomeriggio di oggi sarà dedicato ai bambini, con l’associazione il Girotondo che organizza, con la partecipazione di Fifinella, una festa cone la pignatta di Carnevale. L’appuntamento è dalle 15.30. La fantasia si sprigionerà anche a Porto Santo Stefano, con mascherate organizzate e anche le classiche "sciornie" tipiche santostefanesi. L’appuntamento per i più piccoli sarà nel piazzale dei Rioni dalle 15.