Martedì Grasso a Roma e nel Lazio | sfilate e carri allegorici

Oggi 4 marzo si festeggiae le città italiane sono pronte a salutare il carnevale 2025. Per l’occasione nelsono state organizzate alcune feste in giro per i paesi come a, Ronciglione, Civita Castellana e tanto altro.Nei Musei Civici disono in programma vari appuntamenti. A Palazzo dell’Anagrafe in via Luigi Petroselli 50 c’è “Il Carnevaleno di Orfeo Tamburi” dalle ore 11.00 e 12.00, al suo interno è possibile trovare il Carnevaleno, grande affresco fatto da Orfeo Tamburi nel 1939 in una sala nel seminterrato. Nella Galleria d’Arte Moderna, invece, in via Francesco Crispi 24 c’è “Il Carnevale delle Forme rimandano all’Espressionismo italiano” dalle ore 16.30. Esposto “L’Arlecchino” di Renato Birolli (1931) nell’ambito della mostra “L’estetica della deformazione”.