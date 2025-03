Lopinionista.it - Martedì 4 marzo audizioni sulle professioni sanitarie

ROMA –la Commissione Affari sociali della Camera dei Deputati, in merito all’indagine conoscitiva sul riordino delle, svolge le seguenti:Ore 13.00 Federterme-Federazione italiana delle industrie termali delle acque minerali e del benessere termaleOre 13.15 Associazione nazionale titolari di laboratorio odontotecnico (ANTLO), Associazione laureati in ottica e optometria (ALOeO) e Gruppo unitario delle Associazioni degli ottici optometristi italianiOre 13.45 Forum risk management in sanità.Mercoledì 5, alle 14.25, l’audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell’ambito dell’esame, in sede referente, della proposta di legge recante “Istituzione della figura professionale dell’autista soccorritore”.