Calciomercato.it - Marotta non si smentisce: colpaccio gratis e addio Liverpool

Leggi su Calciomercato.it

L’Inter programma un nuovo affare in vista della prossima estate. I nerazzurri sono pronti a mettere le mani sul calciatore che vedrà scadere il proprio contratto a giugnoL’Inter di Beppeè stata sicuramente la squadra che negli ultimi anni si è rafforzata di più mettendo le mani su calciatori a parametro zero. In estate sono arrivati Taremi e Zielinski, che hanno allungato la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, ma i grandi affari sono stati certamente anni.non si(LaPresse) – Calciomercato.itGli ultimi non possono che essere Hakan Calhanoglu e Marcus Thuram. Il turco ha attraversato l’altra sponda del Naviglio mentre era in trattativa con il Milan per il rinnovo del contratto; il francese, invece, sembrava ad un passo proprio dai rossoneri prima del blitz di