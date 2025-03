Calciomercato.it - Marotta lo scippa ai bianconeri: colpo in difesa per l’Inter

Ilindei nerazzurri sorprende tutti: ecco il prescelto in vista della prossima stagione per rafforzare il pacchetto arretratoloaiinper(LaPresse) – Calciomercato.itdi Beppecontinua ad essere la squadra da battere. I nerazzurri, dopo aver conquistato lo Scudetto, sono lì, al primo posto in classifica. La lotta per il titolo, però, in questa stagione, è più agguerrita che mai. Con la vittoria contro il Verona, anche la Juventus si è fatta sotto, portandosi a soli sei punti.Isfidano così i nerazzurri per la conquista dl campionato, così come Napoli e Atalanta, che sono rispettivamente ad uno e due lunghezze. E’ interessante notare, inoltre, comesia la squadra che ha segnato di più con ben 60 reti.