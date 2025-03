Casertanews.it - Marito e moglie svaligiano supermercati, presi

Leggi su Casertanews.it

Una coppia di ladri è stata fermata dai carabinieri a Mirabella Eclano, Avellino. Si tratta di un 29enne residente in provincia di Caserta e già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti specifici e della, coetanea. Per l’uomo è scattato l’arresto, per la donna una denuncia in.