Marinetti, il Futurismo e la rissa: tra inseguimenti e proteste il movimento finisce nel mirino

Bologna, 4 marzo 2025 – Viene quasi - ribadiamo: quasi - da rimpiangere i ‘leoni da tastiera’ che criticano, anche aspramente, questo o quel vip o politico protetti dallo schermo dei social, ma almeno non alzano le mani. Già, perché nel 1914, al Teatro del Corso di via Santo Stefano (luogo che sarà distrutto dai bombardamenti della Seconda guerra), Filippo Tommasoe il suo gruppo di attori futuristi furono presi prima a verdura e frutta marcia in faccia e poi, dopo una grandescoppiata tra platea e loggione, inseguiti fino a un locale in via Indipendenza, da un codazzo di detrattori e fan disperso solo con l’aiuto della forza pubblica. La storia al centro del nostro podcast ‘Il Resto di Bologna’ (ascoltabile gratuitamente sulle principali piattaforme e sul nostro sito) è raccontata in ‘Nelle Valli Bolognesi’, magazine trimestrale su natura, cultura e tradizioni locali edito da Emil Banca, diffuso nelle sedi dell’istituto e in allegato al nostro quotidiano.