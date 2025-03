Anteprima24.it - Marinaio morto su nave, un indagato per omicidio colposo

C'è un indagato per omicidio colposo nell'inchiesta avviata dalla Procura di Catania sull'incidente sul lavoro avvenuto ieri sull'eurocargo Ravenna, del gruppo Grimaldi, che sarebbe dovuto salpare per Salerno, in cui ha perso la vita un marinaio di 52 anni, Vincenzo Giova. E' un manovratore catanese sessantenne che è difeso dall'avvocato Luca Blasi. "E' un atto dovuto a garanzia dell'indagato – spiega il penalista – che consentirà di partecipare a eventuali accertamenti irripetibili". La Procura sta vagliando la posizione di due operai già sentiti dalla pm Lina Trovato, titolare dell'inchiesta con la procuratrice aggiunta Agata Santonocito.