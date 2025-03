Iodonna.it - Marie Curie Postdoctoral Fellowship: la prestigiosa borsa di studio a Silvia Mauri, ricercatrice Cnr

Leggi su Iodonna.it

Ladi studiSk?odowska-s 2024 è stata aggiudicata a, attualmente assegnista di ricerca al Cnr-Iom presso la beamline APE-HE. Si tratta di un programma di ricerca di eccellenza della Commissione europea che permetterà di promuovere e supportare la carriera della giovane. Donne e scienza: su RaiPlay le ricercatrici cancellate dalla storia X Che cos’è ladi studi intitolata aLa Dottoressa, attualmente assegnista di ricerca al Cnr-IomFinanziato nell’ambito dello schema Europeanper una durata complessiva di 24 mesi, il progetto SPECTRA (Spin Polarization Effects in Catalysts studied with x-ray specTRoscopies at Ambient conditions) si svolgerà in Svezia presso l’Università di Lund, sulla linea di luce SPECIES del sincrotrone MAX IV.