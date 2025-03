Isaechia.it - Mare Fuori 5, Maria Esposito: “Tra Rosa e Carmine speravo in un finale diverso, se lei si innamorasse in questa stagione…”

Leggi su Isaechia.it

Tra poche settimane, più precisamente il 26 marzo, debutterà su Rai Due la quinta stagione di una delle serie di maggiore successo degli ultimi anni, ovvero, che rispetto alle passate stagioni subirà notevoli cambiamenti.Diversi degli storici protagonisti della serie, infatti, lascerannoper dedicarsi ad altro progetti lavorativi e tante saranno le new entry che vedremo inquinta stagione, sebbene il ruolo da protagonista spetterà ancora a, che nella serie veste i panni della inarrestabileRicci.Inquinta stagionedovrà fare i conti con diversi cambiamenti nella propria vita, a partire dalla fine della storia d’amore conDi Salvo arrivando al suo nuovo ruolo da capo clan.Intervistata da Superguidatv,ha parlato proprio di ciò che accadrà al suo personaggio negli episodi che vedremo prossimamente su Rai Due e in particolare ha svelato se perci sarà un nuovo dopo il tragico epilogo con, con cui sperava di avere un:Credo che sesiinstagione non sarebbe coerente.