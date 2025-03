Lanazione.it - Marco Solinas nuovo presidente del Comitato Unico di Garanzia della Scuola Sant'Anna

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 3 marzo 2025 -, professore associato di Filosofia Politica, è ildeldiSuperioredi Pisa per il mandato 2025-2029. Designato dal Senato Accademicosubentra al prof Calogero Oddo, che ha ricoperto l’incarico per il mandato 2021-2025, alla guida delper le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni nel lavoro. “È un grandissimo onore per me assumere la presidenza di undi tale rilevanza etica e politica. Conto di riconfermare il team che, durante la presidenza di Calogero Oddo, ha raggiunto risultati straordinari, per mantenere le attività in essere e avviarne di nuove” è il primo commento del professordopo la nomina.