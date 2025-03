Lanazione.it - Marco, il “libraio senzatetto”: continua la raccolta firme, ora si chiede l'annullamento della multa

Leggi su Lanazione.it

Firenze 4 marzo 2025 –ladellesulla piattaforma Change.org per, “” senza fissa dimora delle Cure al quale erano stati requisiti i libri alcune settimane fa. All’uomo era stata anche elevata unadi 5mila euro. La petizione dei cittadiniadesso di annnullare questaper vendita abusiva di libri sul suolo pubblico, nonostante disponesse di un permesso di book sharing. "Chiedo alle autorità competenti che i libri siano restituiti a, che lagli sia tolta e che venga individuato nella città di Firenze un luogo decoroso in cui lui possa stare, incontrare le persone ere con questa piccola, ma per lui importante, opera di divulgazione di cultura” –afferma Manuela Marranci, promotricepetizione online. E un primo obbiettivo intanto la petizione lo ha raggiunto.