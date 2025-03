Anteprima24.it - Marcianise, Teatro Ariston: il 15 marzo in scena “Moro di Venezia – Otello”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiGrande attesa per lo spettacolo “di”, che andrà insabato 15alle ore 20:45 aldi. La pièce, diretta da Raffaele Patti, è ispirata al celebre dramma di William Shakespeare e promette di regalare al pubblico un’esperienza teatrale intensa e coinvolgente. Lo spettacolo, vincitore del 71° Festival d’Arte Drammatica di Pesaro per la Miglior Regia e Miglior Spettacolo gradimento giuria giovani, è inserito nella rassegna diindipendente NICE 25. “di” esplora le dinamiche dei conflitti drammatici che conducono la passione in un limbo di sospetti e allucinazioni morbose., ilvaloroso, ascende l’amore di Desdemona oltre le convenzioni dellarepubblicana, pigra e spietata.