Lapresse.it - Marche, rinnovato l’accordo con il Soccorso Alpino e Speleologico

La Giunta regionale ha approvato il rinnovo e la prosecuzione delcon ildelle(S.A.S.M.). L’intesa conferma e potenzia le attività di, salvataggio e recupero, oltre alle fondamentali operazioni di formazione, addestramento e gestione, essenziali per garantire interventi tempestivi ed efficaci sia in ambito sanitario sia in situazioni di emergenza di diversa natura.Il“Rafforziamo e valorizziamo il ruolo deldelle, cruciale negli interventi dicondotti in territori impervi, montani e in grotte, per il recupero e il trasporto sanitario delle persone infortunate e in situazioni di pericolo, negli incidenti agricoli in ambienti difficili, in stretta collaborazione con il Sistema di emergenza-urgenza sanitaria della Regione– dichiara il vicepresidente e assessore alla sanità, Filippo Saltamartini -.