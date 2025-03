Lapresse.it - Marche, per le politiche del lavoro 81 milioni di euro nel 2025

Cinque incontri nelle cinque province marchigiane per informare stakeholder, associazioni di categoria, sindacati e imprese della serie di azioni messe in campo dalla Regione a sostegno dell’occupazione, del mondo dele delle professioni: così l’assessore alledele formazione, Stefano Aguzzi, oggi pomeriggio ad Ancona, al seminario ‘e formazione: risultati, prospettive e opportunità dellefinanziate FSE+’. Seconda tappa, dopo Fano, per condividere gli esiti delle misure attuate dalla Regione in ambito die formazione: sostegno alla creazione d’impresa, borsee borse di ricerca e progetti formativi. In particolare, sono stati analizzati i risultati dei bandi già avviati e le prospettive per quelli di prossima pubblicazione, finanziati attraverso fondipei (FSE+), nazionali (POC) e il Fondo di rotazione dell’Accordo di coesione 2021/2027.