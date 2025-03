Liberoquotidiano.it - "Marc Marquez? Sarà difficile...": Loris Capirossi, le parole che spaventano Bagnaia

, tre volte campione del mondo negli anni '90, è il Virgilio ideale per addentrarsi nella rombante commedia del campionato MotoGp 2025 iniziato ieri in Thailandia con un graffio vincente didavanti al fratello Alex e a un delusoè tornato il Cabroncito che fa paura a tutti? «Sì, è in una forma strepitosa dopo i guai al braccio e le tante operazioni. In Thailandia ha dominato».Ha perso la testa della gara e l'ha ripresa nel finale con una magata, non dando mai l'impressione di smarrirla. «ha trovato subito un feeling speciale con la Ducati ufficiale e, ripeto, così in palla anche dal punto di vista strategico non lo si apprezzava da anni. Abbiamo rivisto lo stoccatore degli otto titoli vinti, uno in 125, uno in Moto2 e ben sei in MotoGp».