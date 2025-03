Internews24.com - Mani Dumfries, il presidente dell’AIA zittisce definitivamente le polemiche: la sua risposta anche sulla Marotta League

Leggi su Internews24.com

di Redazione, ille: la suadi Antonio ZappiIntervistato da Radio CRC, il, Antonio Zappi, ha risposto sul fallo didiin Napoli Inter e su diversi temi legati allesugli episodi arbitrali della Serie A.SULDIIN NAPOLI INTER – «È giusto che le interpretazioni tecniche le dia il Commissario, Gianluca Rocchi, perché ilnon deve mai entrare in spiegazioni tecniche. Però in un piano di carattere generale, come valutazione della filosofia arbitrale, posso parlare di un dato di fatto per quanto concerne l’episodio di. Quando un braccio, che pur essendo staccato dalla figura corporea, è posizionato inera tale che se non ci fosse il pallone colpirebbe una parte del corpo, scatta un presupposto di non punibilità.