Manchester United la protesta dei tifosi | Il club sta morendo

, 4 marzo 2025 – La 2024-25 è l'ennesima stagione sottotono del. Quella squadra che conquistava trofei in Inghilterra e in Europa è ormai solo un ricordo, da qualche anno a questa parte i red devils sono diventati l'ombra di sé stessi, con risultati altamente deludenti e per niente al livello del blasone di uno dei più grandidella storia. L'ultimo campionato conquistato dal Manrisale alla stagione 2012-13, e negli ultimi cinque anni sono arrivate soltanto una Coppa di Lega e una FA Cup. Nelle recenti stagioni abbiamo visto diversi allenatori avvicendarsi sulla panchina dei red devils, da Solskjaer a Amorim, passando per Ragnick e ten Hag, ma nessuno ha lasciato impressa la sua mano ed è riuscito ad entrare nel cuore dei sostenitori. Tante volte ihanno manifestato il proprio dissenso, contestando ampiamente la dirigenza e la società per le numerose scelte sbagliate e per le pessime gestioni degli ultimi anni.