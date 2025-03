Calcionews24.com - Manchester City, Grealish pizzicato tra i pub in evidente stato di ebbrezza: i dettagli

Leggi su Calcionews24.com

Il giocatore delha sfruttato il giorno libero concesso da Guardiola per svagarsi tra i pub della città: iNon è un momento facile per Jackche ha sfruttato il giorno libero concesso da Guardiola per una serata di svago tra i locali di. Il Daily Mail, ha rilasciato delle .