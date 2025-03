Primacampania.it - Manageritalia Campania premia il merito: 65 borse di studio per i giovani talenti della regione

NAPOLI – Un appuntamento dedicato alla formazione e al plauso deiche si sono distinti per il loro impegno negli studi.si è fatta promotrice dell’evento di consegna di 65di, per un totale di 20.150 euro, erogati dal Fondo Mario Negri, destinati ai figli dei più meritevoli dirigenti. Simbolica la location, CittàScienza, da sempre polo di diffusionecultura tra i più.«In questo appuntamento ormai annuale,, tramite il suo fondo di previdenza, mette al centro la competenza, per raggiungere la quale ci vuole un grande impegno», commenta Ciro Turiello, presidente. «I grandi numeri di quest’anno ci rendono veramente felici: li abbiamo quasi raddoppiati da quando è iniziato il nostro percorso all’interno dell’associazione.