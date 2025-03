Anteprima24.it - Maiuri, Cavese: “Non siamo ancora salvi: rimaniamo concentrati!”

Tempo di lettura: 2 minuti“La posta in palio era altissima, è stata una guerra, su tutti i palloni, dall’inizio fino alla fine. La Casertana è stata in campo, e noi dopo essere andati in vantaggio abbiamo lasciato a loro il possesso palla, per poi uscire fuori pian piano. La vittoria ritengo sia stata meritata. Il risultato è importantissimo, che però non mette in ghiaccio la salvezza: chi pensa il contrario, è un disastro“: è soddisfatto Vincenzo, ma tiene alta l’attenzione; la vittoria contro la Casertana non vuol dire salvezza, nonostante dai playout ci sono tanti punti di differenza. “Mi aspettavo una partita tosta, e così è stato. La Casertana ha lottato tantissimo, non ha lasciato niente, però non sono stati pericolosi. Giocare con la Casertana è un’emozione particolare: a Caserta ho lasciato un pezzo di cuore,riusciti ad andare nel professionismo dopo quasi vent’anni di dilettantismo.