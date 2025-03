Ilnapolista.it - Mai in Serie A tra la prima e la quarta ci sono stati appena sei punti di distanza dopo 27 giornate (Opta)

La vittoria della Juventus sull’Hellas Verona ha accorciato ulteriormente la classifica (e la quota scudetto). Infatti adesso tra ladellaA e lacisei. Si tratta di un record assoluto per il campionato italiano. Lo evidenziaPaolo che precisa come dall’era dei tre, mai era successo qualcosa di simile.Su X infatti scrive:“La 1ª e la 4ª squadra in classificadistanziate da soli 627 partite stagionali diA per lavolta nell’era dei trea vittoria (dal 1994/95):1 – Inter 582 – Napoli 573 – Atalanta 554 – Juventus 52”1 – La 1ª e la 4ª squadra in classificadistanziate da soli 627 partite stagionali di #A per lavolta nell’era dei trea vittoria (dal 1994/95):1 – Inter 582 – Napoli 573 – Atalanta 554 – Juventus 52Corsa.