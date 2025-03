Ilgiorno.it - Magica piazza Tommaseo: “Dal parcheggio selvaggio alle magnolie in fiore”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – È famosa per le piante di magnolia soulangeana, che in primavera risplendono di rosa e di bianco e offrono uno scorcio tra i più fotografati della città. Gli alberi furono piantati qui nel 2017, suggellando la riqualificazione diNicolò. Un angolo un po’ nascosto dell’elegante quartiere Magenta, nato nel 1893 e cinto da palazzi liberty, dscuole Marcelline e dalla chiesa di Santa Maria Segreta. “Prima qui c’era un– racconta Luisa Fabbri, che abita vicino –. Poi hanno fatto il box sotterraneo e hanno pedonalizzato le strade intorno, tranne via Mascheroni. Ora è davvero stupenda”. Lo conferma Margherita Host-Ivessich, del negozio di vestiti: “Lavorare con questo paesaggio migliora la giornata. È unatranquilla, frequentata da padroni di cani e bimbi che giocano”.