Magari domani ti trovi sotto un cipresso Aurora Ramazzotti perde il controllo | Guarda

"I tatuaggi sono un'altra cosa che vivo diversamente forse rispetto ad altri. Il mio corpo non deve essere in nessun modo elegante, femminile, sexy. Il mio corpo è il mio involucro e io mi voglio divertire nella vita":, influencer nonché figlia del cantante Eros e della conduttrice Michelle Hunziker, lo ha scritto in una storia sul suo profilo Instagram rispondendo alla domanda di un follower proprio sui suoi tatuaggi. Poi ha aggiunto: "È bello anche che dia fastidio a qualcuno che dice che mi sono 'rovinata'. Questo dice troppo più di loro che di me. Si prendono tutti un botto sul serio. Si facessero una risata checi risvegliamo tuttia un". Uno sfogo probabilmente dovuto alle critiche, che sui social non mancano mai. Rispondendo ad altre domande, poi, l'influencer ha svelato qualche retroscena del suo matrimonio con Goffredo Cerza.