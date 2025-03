Maccio Capatonda torna con ‘Sconfort Zone’ | La mia seduta psicologica

Leggi su .com

(Adnkronos) –è in piena crisi creativa e finisce nelle mani di uno psicologo (Giorgio Montanini), che gli indica un percorso da seguire, fatto da prove assurde e disperate. Perché solo dopo aver affrontato il disagio, l'ispirazione per scrivere la prossima serie tv può rire.esce così dalla confort zone per lanciarsi .L'articolocon: “La mia” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.