Maccio Capatonda in crisi creativa ecco la nuova serie ‘Sconfort Zone’

sbarca su Prime con la. Unacon il “52%” di componente autobiografica, come la racconta Marcello Macchia (in arte) con la consuetatà comica che gli compete., fiction in sei episodi che arriva su Prime il 20 marzo, è scritta dallo stesso Macchia (che ne è anche regista in coabitazione con Alessio Dogana) e da Alessandro Bosi, Mary Stella Brugiati e Valerio Desirò.La tramaIn, prodotta da Banijay Italia in collaborazione con Prime Video,affronta un periodo di profonda, personale e professionale, che lo blocca da mesi e mette a rischio la scrittura della sua prossimatv. Il comico crede di aver perso l’ispirazione fino a che, sulla sua strada, incrocia il Professor Braggadocio, un luminare della psicologia che lo obbligherà a uscire dalla sua comfort zone, sottoponendolo a unadi prove in grado di capovolgere radicalmente la sua esistenza.