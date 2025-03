Movieplayer.it - Maccio Capatonda e la su Sconfort Zone: "La serie? Voglio uscire dalla manipolazione della società"

Leggi su Movieplayer.it

La crisi artistica, i personaggi e Ritorno al futuro: il nostro incontro con Marcello Macchia, autore e protagonistaPrime Video. E ci dice: "Oggi abbiamo troppi stimoli, volevo mostrarmi più umano". "Unadi, scritta da Marcello, per. Ma scritta anche per Marcello". No, non è uno scioglilingua, ma lo spunto suggerito dall'autore alle prese con la sua coscienza artistica:, infatti, rivede il concetto di ispirazione artistica seguendo l'estro di Marcello Macchia alias. Sei episodi tutti disponibili su Prime Video dal 20 marzo, scritta dallo stessoinsieme a Alessandro Bosi, Mary Stella Brugiati e Valerio Desirò, e co-diretto dal comico e Alessio Dogana. Nel cast, invece, Francesca Inaudi, Giorgio Montanini, Valerio Desirò, Camilla Filippi, Edoardo Ferrario, Gianluca Fru, Valerio Lundini e Luca Confortini, il .