Ma guardate Grande Fratello il gesto choc di Mariavittoria a Shaila ripreso dalla telecamera

Un tempo inseparabili, oggi rivali dichiarate: è guerra aperta altraMinghetti eGatta. Le due, che fino a un mese fa hanno mostrato un legame solido e apparentemente indissolubile, hanno clamorosamente interrotto ogni rapporto dopo una furiosa lite avvenuta due settimane fa, quando l’ex velina di Striscia la Notizia ha criticato la dottoressa accusandola di non prendere mai posizione durate gli scontro tra gli Shailenzo e Helena Prestes e la sua cerchia. Lei si è giustificata dicendo di voler evitare proprio per non continuare a creare tensioni nel reality. Ma questo agli Shailenzo non piaciuto e hanno criticato il suo modo di fare. “Io preferisco espormi” ha detto Lorenzo Spolverato, sottolineando che lui in determinate occasioni deve dire la sua.