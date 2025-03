Metropolitanmagazine.it - Lutto per Paola Barale, si è spenta la mamma Carla: ”Oggi in tanti ti abbiamo accompagnato nel tuo ultimo viaggio terreno”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Si èMorra, ladi; aveva 85 anni. La conduttrice ha postato un video sui suoi profili social in ricordo della madre in cui le due donne sono intente a ridere e a scherzare., è morta laMorraFoto da DiLeiSi èa 85 anni la signoraMorra,della conduttriceha voluto ricordare l’amata madre pubblicando sui suoi profili social un video in cui le due donne scherzano insieme. Al video la conduttrice tv ha allegato una didascalia:“Mammina.intinel tuo. Questo video invece, è di qualche anno fa quando il tuo difficile percorso era già purtroppo molto in salita. Pero’ a me piace ricordarti anche così. quando ti stuzzicavo, insomma ti rompevo le palle.