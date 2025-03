Lanazione.it - Lutto nella sanità fiorentina, è morta Daniela Fusi

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 4 marzo 2026 – Profondo dolore nel mondo dellae toscana per la prematura e improvvisa scomparsa di, specialista ambulatoriale ed ecografista professionista. Lo ha reso noto la Usl Toscana Centro. Da molti annisi occupava di seguire le ecografie delle donne durante il percorso della gravidanza. È stata tra le prime ecografiste nell’ambito del percorso materno-infantile iniziando la sua attività nel Presidio Canova per poi trasferirsi al presidio Piero Palagi dove lavorava da molti anni. È stata molto amata dai colleghi, sottolinea la Usl Toscana Centro, non solo per le sue capacità professionali ma anche per la sua vocazione umanitaria.svolgeva infatti da tempo un’intensa attività di volontariato, con una dedizione verso i più bisognosi offrendo spontaneamente la partecipazione anche come medico nei pellegrinaggi.