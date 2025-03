Ilnapolista.it - L’uomo che ha corso 7 maratone in 7 giorni in 7 continenti: «Mangiavo due Mars e via» (VIDEO)

Leggi su Ilnapolista.it

Sette, 42 km e rotti ognuna. In sette, di fila. In sette. Una dopo l’altra. Tutte, più o meno, corse intorno alle 3 ore e trenta minuti. L’ha fatto Paul Holborn, 40 anni, britannico del Sunderland, un tempo pugile professionista dei pesi leggeri. La gara da record si chiama World Marathon Challenge, ed è una follia.E’ partito in Antartide, dove ha completato i primi 42 km in poco più di tre ore e 30 minuti. Da lì Città del Capo (in Africa), Perth (in Oceania), poi Dubai (in Asia), Madrid (in Europa), Fortaleza (in Sud America) e Miami (Nord America). Hacon temperature da -10 gradi a +30, con 60 ore di viaggio aereo in mezzo, dormendo pochissimo. E tanti saluti al ritmo circadiano. Ne ha parlato con il New York Times.“Ho sempre avuto un obiettivo nella mia vita ed era solitamente legato al lavoro: pagare la casa, pagare la macchina, costruire questo, costruire quello.