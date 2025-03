Strumentipolitici.it - L’ultimo tango a Londra di Macron

Un’altra brutta battuta d’arresto per l’Europa orfana dell’ombrello protettivo targato USA. Il piano per il cessate-il-fuoco lanciato meno di 24 fa dal presidente francese Emanuelè stato prontamente bocciato dal premier inglese Starmer.In un’intervista al quotidiano nazionale Le Figaro,aveva detto che insieme al collega britannico avrebbero proposto una tregua aerea, sui mari e sulle infrastrutture energetiche di un mese. Sottolineava il presidente francese che questa è una pausa che sappiamo come misurare. Purtoppo per lui, Starmer lo avrebbe smentito di lì a poco, affermando al Times che non c’è nessun accordo. Il nodo del contendere sarebbe il ruolo da attribuire agli Stati Uniti. Per Starmer, fresco dell’accordo con Trump sui dazi zero per, il legame con gli USA resta indispensabile.