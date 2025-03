Cultweb.it - L’ultimo concerto dei Police, quando la band salutò per sempre il pubblico (sciogliendosi nel 2008)

Leggi su Cultweb.it

Il 4 marzo del 1984 si teneva allo Showground di Melbourne quello che molti consideranodei. La, considerata tuttora una delle più popolari e influenti della storia del rock, aveva raggiunto nel 1983 l’apice del successo, coronato da 3 Grammy Awards e un tour da 105 concerti in 3 diversi continenti. Al suo termine i 3 membri deiavviarono le rispettive carriere soliste, senza però annunciare lo scioglimento ufficiale del gruppo, che avvenne solo neldopo una breve reunion.Iin un’immagine del loroa Melbourne nel 1984 (fonte: Ebet Roberts, Getty Images)Nel 1983 era uscito Synchronicity, considerato da molti il capolavoro dei già più che affermati: grazie a straordinarie hit come Every Breath You Take e Wrapped Around Your Finger, l’album era rimasto saldamente in vetta alla classifica Billboard 200 per ben 17 settimane, scalzando dal primo posto anche Thriller di Michael Jackson.