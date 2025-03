Agi.it - L'ultima provocazione di Totti, "lo scudetto a Roma? Servono grandi allenatori e grandi giocatori"

AGI - "Per vincere lo, ma soprattutto. Serve qualcosa in più rispetto a quello vedo, oggi lamerita il quinto-sesto posto, non di più". A parlare del momento dellaè il suo capitano per antonomasia, Francesco, protagonista del programma 'Viva el Futbol', condotto da Adani, Cassano e Ventola. "Allaserve Ancelotti, ma tanto non viene - sottolinea ancora l'ex numero 10 giallorosso - e se venisse ti direbbe: 'quale è la squadra? Perché con questa non vengo, deve cambiare la spina dorsale'. Se io dovessi essere il direttore tecnico proverei a convincere lui. E se alzo il telefono io è diverso rispetto ad altri - aggiunge con orgoglio -, Gasperini è un buon allenatore, ma non mi fa impazzire, io non riuscirei mai a giocare con il suo modo a tutto campo.