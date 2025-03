Lettera43.it - L’ultima battaglia di Lollobrigida: «Ridurre l’Iva sulle ostriche, non sono beni di lusso»

Lenondie per questosu questi mitili andrebbe abbattuta. Lo ha affermato il ministro dell’Agricoltura Francesco, durante la degustazione dial Senato promossa dal presidente del senatore di Fratelli d’Italia Alberto Balboni: «L’obiettivo è quello di abbassareper contrastare il prezzo e mettere più utenti possibili nella condizione di poter acquistare questo prodotto che non deve essere di, ma è un prodotto sano che viene da un prezioso lavoro degli acquacoltori e può mettere in condizione di creare ricchezza e reddito per queste categorie cheper noi strategiche e importanti».(Getty Images).LEGGI ANCHE:di: «Il vino fa male? Anche l’abuso d’acqua può portare alla morte»: «La natura non ha creato lecome bene di»L’abbassamento del, ha spiegato, potrebbe dare una grande mano ai pescatori, che «rappresentano una realtà drammatica, colpita in particolare dal fenomeno della fluttuazione in abbondanza del granchio blu, cioè una proliferazione della specie che ha messo in ginocchio gli acquacoltori».