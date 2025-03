Dilei.it - Luisa Corna: “L’Eurovision? Un sogno incredibile. Ma per ora non ci penso”

Leggi su Dilei.it

è finalista a Una Voce per San Marino. Il prossimo 8 marzo, Festa della Donna, sapremo se sarà lei a rappresentare la Repubblica di San Marino alContest 2025 con il brano, Il giorno giusto., con Riccardo Brizi e Lorenzo Cilembrini (Il Cile), ha scritto Il giorno giusto, brano che potrebbe portarla a Basilea per2025 a maggio. Questa canzone racconta le complessità dell’amore e della separazione, e offre una connessione emotiva profonda, perfetta per chi cerca conforto e riflessione attraverso la musica.Anche se non ci ha ancora pensato davvero,rappresenta “un” perche ci ha raccontato come si sta preparando per il San Marino Song Contest dove sul palco è accompagnata dal corpo di ballo del Centro Studi Danza Joy Dance.