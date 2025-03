Luis Enrique sperando che PSG possa neutralizzare i tre combattenti di Liverpool in Attack

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-04 15:57:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals:afferma che Paris Saint-Germain dovrà contenere i “tre jet da combattimento in attacco” diquando le parti si incontreranno domani in Champions League.I leader della Ligue 1 sono stati in forma meravigliosa nelle ultime settimane, vincendo 18 delle loro ultime 20 partite in tutte le competizioni, ma l’ex boss del Barcellonarimane diffidente nei confronti dei Merseysiders, in particolare il loro trio attaccante di Mohamed Salah,Diaz e Cody Gakpo.Ha detto: “Questo è uno dei migliori attacchi in Europa. È necessario fare attenzione a non soffrire troppo durante le transizioni. Hanno tre jet da combattimento in attacco, che dovranno essere fermati.