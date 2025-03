Ilnapolista.it - Luis Enrique: «Arne Slot è riuscito a creare una squadra quasi perfetta»

Leggi su Ilnapolista.it

in conferenza stampa presenta la partita tra Psg e Liverpool, andata degli ottavi di finale di Champions League.Leggi anche: «Fabian Ruiz è uno dei migliori giocatori che ho. Non portarlo al Mondiale fu un mio errore»: «Se giochi male e vinci, non è un problema»sul livello attuale del Psg:«Quello che penso non è importante. Ciò che conta è ciò che ha fatto lae sono convinto che possiamo ancora migliorare».Le chiavi diper battere il Liverpool:«Dobbiamo essere in grado di ripetere lo stesso comportamento dall’inizio della stagione, non cambiare nulla. Dobbiamo tenere la palla più di loro e generare più occasioni e difendere efficacemente, come in tutte le altre partite».L’elogio diad:«Il Liverpool è una delle migliori squadre in Europa degli ultimi anni, ha vinto la Champions League nel 2019.