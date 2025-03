Strumentipolitici.it - L’UE si riarma e Macron rispolvera l’ombrello nucleare europeo

Nelle crisi internazionali Emmanuelritrova il suo vigore e la sua forza. Indebolito sul fronte interno, con un claudicante governo Bayrou che naviga a vista ed è sempre sotto la minaccia delle mozioni di censura a destra e a sinistra, il presidente francese ritrova il suo dinamismo nelle gravi crisi che attraversano la Francia.La politica d’emergenzaÈ stato così per il Covid, per lo scoppio della guerra in Ucraina ed ora lo è per il voltafaccia degli Stati Uniti sulla questione ucraina e la necessita’ degli alleati europei di fare un balzo in avanti per difendere i propri interessi. Di fronte alla prospettiva di un accordo USA-Russia senza consultazione del, e dopo il drammatico scontro andato in mondovisione tra Trump e Zelensky, l’Europa reagisce e si prepara repentinamente al riarmo.