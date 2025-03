Quotidiano.net - L’Ue e le truppe sul campo, Lazar: “Contano i singoli Paesi. Italia e Germania pacifiste”

Roma, 4 marzo 2024 – Marc, professore a Sciences Po a Parigi e alla Luiss di Roma, come dar seguito agli abbracci dei leader europei a Zelensky domenica scorsa a Londra? “Il punto è questo, le parole non bastano. O si trova un sussulto o siamo destinati all’irrilevanza”. Che cosa deve fare l’Europa, anche in vista del Consiglio europeo di giovedì? “Attualmente nell’Unione europea albergano tre sensibilità diverse: i filo-trumpiani e filo-putiniani come Ungheria e Slovacchia, i più attivi nella difesa dell’Ucraina come Francia e Regno Unito, quelli che stanno nel mezzo e non vogliono rompere con Trump, come la premier Meloni”. Chi prevarrà? “Non è facile rispondere, il Consiglio di giovedì avrà un’importanza notevolissima”. Si dice che l’Europa non può fare a meno degli Usa, ma gli Stati Uniti possono fare a meno dell’Europa? “Il messaggio che Trump vuole far passare è che per loro l’Europa non è più una priorità”.