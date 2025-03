L’Ucraina dopo lo stop di Trump agli aiuti militari | Duriamo 6 mesi Il braccio destro di Zelensky spera nell’Europa

Leggi su Open.online

è sotto shockla decisione di Donalddi congelare gli. Per il deputato ucraino Fedor Venislavsky, Kiev «ha un margine di sicurezza di circa seilodi Washington. Lo ha detto al termine della riunione a porte chiuse del Comitato per la sicurezza nazionale, la difesa e l’intelligence della della Verkhovna Rada, il Parlamento ucraino. Per questo motivo,sta cercando «alternative» per «l’approvvigionamento di armi di importanza critica», ha aggiunto. Per Oleksandr Merezhko, presidente della commissione per gli affari esteri del, la decisione dell’amministrazione Usa assomiglia all’accordo di Monaco del 1938 quando Germania, Gran Bretagna, Francia e Italia raggiunsero un’intesa che consentì alla Germania nazista l’annessione del Sudeti, l’allora Cecoslovacchia occidentale.