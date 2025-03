Bolognatoday.it - Lucio&Lucio: una serata dedicata alla musica dei due grandi Lucio d'Italia

Leggi su Bolognatoday.it

– Omaggio a De Battistie parole per celebrare due leggende dellanaIl 7 Marzo 2025 h 21:00 al Club 11:11 – Via Montefiorino 8F, BolognaIngresso ad offerta riservato ai soci (possibilità di tesseramento in loco)Unaspeciale trae.