Lucio Dalla | perché 4 3 1943 è un capolavoro senza tempo

Marzo è un mese che non può lasciare indifferenti i numerosi fan di.Il 1 marzo 2012, sette anni fa, ci lasciava il grande cantautore bolognese, stroncato da un infarto a Montreux, la città del jazz, dove si era esibito la sera precedente.Oggi, 4 marzo 2019,avrebbe compiuto 82 anni, età in cui diverse pantere grigie del rock (si pensi ai glimmer twins Mick Jagger e Keith Richards o a Paul McCartney) sono ancora in piena attività.Impossibile dimenticare la data di nascita digrazie a 4/3/, probabilmente una delle più belle canzoni italiane di sempre.Con essa, allora ventottenne, arrivò terzo a Sanremo nel 1971, inaugurando un nuovo corso della sua carriera, vincendo inoltre il premio del miglior testo assegnato da una giuria presieduta da Mario Soldati.