Lapresse.it - Lucio Dalla ‘4 marzo 1943’, il brano che lo rese famoso (e il suo compleanno)

Quattro: una data storica per la musica italiana. ‘41943‘ fu ilche, ed è anche il giorno del suo: 13 anni fa moriva infatti uno dei più grandi rappntanti della musica italiana.Oggi pomeriggio, alle 16, in via Fioravanti, a Bologna, sarà inaugurato il murale ‘Felicità’, dedicato a, alla pnza dell’artista Koté. L’opera, che è stata realizzata nel quartiere Navile, su una palazzina Acer, proprio di fronte a piazza, si ispira alla canzone omonima del cantautore bolognese, ‘Felicità’, del 1988.Il progetto è stato realizzato da Fondazionee dal Comune di Bologna, Quartiere Navile. All’inaugurazione è prevista la pnza di Daniele Del Pozzo, assessore alla Cultura, Daniele Ara, assessore a Scuola e adolescenti, Erika Capasso, delegata alla riforma dei Quartieri, Federica Mazzoni, presidente del Quartiere Navile, Andrea Faccani, presidente della Fondazione, Antonio De Marco, presidente di ShowLove, e l’artista Koté (Antonio Cotecchia).