Lucio Corsi giovedì 10 luglio, con ingresso gratuito, protagonista al Prato

Arezzo, 4 marzo 2025 – Dopo aver annunciato le date e la serata-evento di sabato 12con AFTERHOURS, RALF e FAST ANIMALS AND SLOW KIDS la 21esima edizione di MENGO MUSIC FEST annuncia un altro evento imperdibile del proprio cartellone.10, con, saràal Parco ildi Arezzo. Dopo aver partecipato in gara per la prima volta alla 75° edizione del Festival di Sanremo, classificandosi secondo e vincendo il Premio della Critica Mia Martini con il brano “Volevo essere un duro”, ed aver registrato il tutto esaurito al “Club Tour 2025”,arriva al MENGO MUSIC FEST di Arezzo, per una serata memorabile. Il 21 marzo 2025 verrà pubblicato in digitale il nuovo omonimo album. Il disco, il quarto in studio dell’artista, è disponibile in pre-save e pre-order a questo link nei formati Vinile e CD, in uscita l’11 aprile.