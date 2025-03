Lucio Corsi conquista la Toscana | due nuovi concerti a Lido di Camaiore e ad Arezzo

Leggi su Corrieretoscano.it

– Due appuntamenti toscani per il cantautore di Castiglione della Pescaia,reduce dal secondo posto al festival di Sanremo e dal premio della critica con Volevo essere un duro.Si esibirà il 29 giugno a La Prima estate didie il 10 luglio, a ingresso gratuito, al parco il Prato adper la 21esima edizione di Mengo Music Fest.L’artista toscano, che rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025, presenterà dal vivo il nuovo album in uscita il 21 marzo, un’occasione speciale per vivere le sue nuove canzoni e riscoprire il repertorio di un cantautore unico che fonde sonorità folk e rock d’autore con un tocco visionario.Adisarà l’headliner della serata che verrà aperta da Peter Cat Recording Co., la band di Nuova Delhi nota per la sua capacità di spingersi oltre ogni confine grazie a sonorità che riflettono sia le proprie radici indiane che una sensibilità globale.