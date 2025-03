.com - Lucio Corsi annuncia le date del tour estivo, i biglietti

ha svelato il calendario del suoche seguirà quello già sold out nei club, ecco tutte le informazioni suiIn attesa della sua partecipazione all’Eurovision Song Contest 2025 con il brano Volevo essere un duro, la rivelazione dell’ultimo Festival di Sanremoledel suo, che daranno seguito ai due live negli ippodromi di Roma e Milano e del suo club, già sold out, a cui si è aggiunta la data zero all’Afterlife di Perugia il 10 aprile. Isono acquistabili da ora sul sito di Magellano Concerti che organizza il– Il calendario del Summer202517 giugno – Arena in fiera, Cagliari25 giugno – Sequoie Music Park, Bologna27 giugno – Trento Live Fest28 giugno – Arena del Mare, Genova29 giugno – La Prima Estate, Lido di Camaiore8 luglio – Flowers Festival, Torino10 luglio – Men/Go Fest, Arezzo13 luglio – Belvedere di San Leucio, Caserta18 luglio – Festival Abbabula, Sassari23 luglio – Termoli Summer Festival24 luglio – MindFestival, Montecosaro (Macerata)27 luglio – No Borders Music Festival, Laghi di Fusine (Udine)6 agosto – Villa Bellini, Catania7 agosto – Ypsigrock, Castelbuono (Palermo)10 agosto – Locus Festival, Locotorotondo (Bari)11 agosto – Cava del Duca, Lecce12 agosto – Color Fest, Lamezia Terme30 agosto – A cielo aperto Festival – San Mauro Pascoli31 agosto – Mantova Summer Festival(foto Simone Biavati)