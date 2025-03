Lopinionista.it - Lucio Corsi al No Borders Music Festival

foto di Filippo G. MoscatiTARVISIO –è il quarto artista annunciato da Noper la sua trentesima edizione. Si tratta di una prima volta per il cantautore toscano che salirà sul palco dei Laghi di Fusine (Tarvisio) domenica 27 luglio alle ore 14:00.inizia il suo percorso nel mondo dellaa precocemente, pubblicando nel 2015 i suoi primi ep ‘Vetulonia/Dakar’ e ‘Altalena Boy’, seguiti nel 2017 dal suo primo disco ‘Bestiarioale’ e nel 2020 dal secondo album in studio ‘Cosa Faremo Da Grandi?’ che gli vale il Premio Tenco. Sempre con al fianco Tommaso Ottomano, suo compagno di viaggioale e artistico, nel 2023 pubblica il terzo album ‘La Gente che Sogna’.partecipa alla 75esima edizione deldi Sanremo classificandosi secondo e vincendo il Premio della Critica ‘Mia Martini’, con il brano ‘Volevo essere un duro’ che anticipa il suo omonimo nuovo album in uscita il 21 marzo 2025.