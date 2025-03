Lopinionista.it - “Lucio c’è”, il viaggio nell’anima nel libro di Marcello Balestra

Un racconto inedito diDalla non solo come artista, ma come amico, mentore, ispiratore da chi ha vissuto al suo fianco per trent’annic’è non è solo un, è undi un uomo straordinario e nel cuore di chi ha vissuto al suo fianco per trent’anni.raccontaDalla con parole e immagini non solo come artista, ma come amico, mentore, ispiratore. Ogni passo è una scoperta: il dietro le quinte della creazione artistica, l’energia travolgente dei concerti, le amicizie indimenticabili e le risate che hanno illuminato i momenti difficili. Dalla Fonoprint di Bologna alle Isole Tremiti, ogni pagina vibra della curiosità inesauribile di, della sua capacità di unire le persone e di far fiorire il talento che sapeva vedere in ogni incontro. Scopriamo un Dalla picaresca e colto, innamorato della vita e delle sue contraddizioni, capace di trasformare il quotidiano in poesia e i sogni in musica.