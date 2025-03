Lanazione.it - Lucignano celebra la letteratura con "Scrittori in Borgo"

Arezzo, 4 marzo 2025 – L’iniziativa letteraria “in”, promossa dal Comune di, nasce con l’obiettivo di trasformare la biblioteca in un punto di incontro per la comunità, un luogo in cui le pagine prendono vita e il dialogo tra chi scrive e chi legge diventa esperienza condivisa. Ogni appuntamento del ricco calendario, sempre di venerdì, sempre dalle 17.30 e ad ingresso libero, sarà un viaggio tra le parole e le emozioni, alla scoperta di autori e racconti che parlano di storia, sentimenti, cultura e società. Ad aprire la rassegna, venerdì 7 marzo, sarà Claudio Santori con “L’altro Vasari”. L’autore guiderà il pubblico attraverso curiosità e aneddoti poco noti sulla vita e sull’opera di Giorgio Vasari, pittore, storico, architetto aretino del Cinquecento. Un ritratto inedito di un personaggio chiave della storia dell’arte, raccontato con leggerezza e ironia.